В консульском отделе посольства РФ в США анонсировали значительную потерю состава

Штат консульского отдела посольства Российской Федерации в США сократится в ближайшее время на 40%, что существенно осложнит его работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства Надежду Шумову.

«В 2024 году условия консульской работы в Соединенных Штатах еще сильнее ухудшатся. Через 10 дней консульский отдел потеряет 40% своего состава», — заявила она.

По ее словам, отделу будет сложнее обеспечивать консульские выезды в отдаленные регионы США и полноценную работу консульского отдела на период отсутствия ключевых сотрудников.

Она подчеркнула, что сокращения связаны с требованиями американской стороны.

Шумова отметила, что в 2023 году она и ее коллеги совершили шесть консульских выездов за пределы Вашингтона.

До этого сообщалось, что посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов потребовал от американских властей вернуть все объекты российской дипсобственности.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».