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Кандидат в президенты США объяснил, как разрешить конфликт на Украине

Вивек Рамасвами: разрешить конфликт на Украине нужно с помощью дипломатии

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Marco Bello/Reuters

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не считает военную поддержку Киева эффективным способом разрешить конфликт на Украине. Альтернативу ему он озвучил во время встречи с избирателями в штате Айова.

«Я не думаю, что решение состоит в отправке очередных денег, решение — в дипломатии», — заявил политик, выступление которого транслировал телеканал CNN.

По словам Рамасвами, он вполне может понять тех, кто сомневается, что США смогут чего-либо добиться отправкой очередного транша Киеву в размере $60 млрд. Республиканец считает, что Штатам следует вспомнить об обещании НАТО не приближаться к российским границам. Кроме того, политик пообещал, что на посту президента даст гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на отказ России от союза с КНР.

В том же выступлении Рамасвами отметил, что деньги, выделяемые Украине, следует потратить для защиты американских границ от нелегальных мигрантов.

Ранее Рамасвами заявил, что Украине придется уступить восточные регионы.

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