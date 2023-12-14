В Армении заявили, что мирный договор между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что мирный договор между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию. Об этом со ссылкой на интервью Марукяна армянскому общественному телевидению сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, ввиду того, что пока не имеется окончательного проекта мирного договора, то сейчас его невозможно вынести на подписание.

При этом, отметил Марукян, имеется надежда, что во время ожидающейся в январе встречи министров иностранных дел двух стран, на которую Азербайджан дал согласие, удастся свести текст договора в единое целое.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения провели обмен военнопленными на границе между государствами. По предварительной информации, Азербайджан передал армянской стороне 32 военнопленных, большинство из которых были захвачены в конце 2020 года. В свою очередь Армения освободила двух азербайджанских военных, которые находились в плену с апреля 2023 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.