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Кадыров рассказал о любви к красивым женщинам

Кадыров признался, что любит жизнь, красивых женщин и старается хорошо одеваться

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в своем Telegram-канале заявил, что любит жизнь, красивых женщин и старается хорошо одеваться.

«Я здравомыслящий, глубоко верующий. Я люблю эту жизнь, люблю красивых женщин. Стараюсь красиво одеваться. Мне нравится эта жизнь, как и многим людям», — сказал Рамзан Кадыров, добавив, что он старается не делать ничего плохого, но при этом отметил, что он не святой и не духовный наставник.

В ходе прямого эфира Рамзан Кадыров также сообщил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года.

Кроме того, глава Чечни ответил на вопрос об ухудшении состояния его здоровья.

В марте прошлого года Кадыров раскрыл свою мечту, которую разрушила Британия.

Ранее Кадыров высказался об отношениях России с ОАЭ и Саудовской Аравией.

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