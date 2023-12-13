В Белоруссии сообщили, что Запад хочет дискредитировать выборы в стране

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что страны Запада хотят дискредитировать выборы в белорусский парламент и дестабилизировать обстановку в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Выборы 2024 года — это важное событие в жизни нашей страны, но Запад оценивает этот период как невысокий шанс для изменения ситуации в Беларуси», — сказал Тертель.

Ранее Тертель заявил, что недавно страну посетили агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. По его словам, такая ситуация вызывает диссонанс с картиной, которая сложилась в западных обществах.

До этого Тертель сообщал, что Запад в рамках реализации своей концепции, выработанной против Белоруссии, загнал себя в тупик. Глава ведомства добавил, что санкционное давление в отношении государства не принесло ожидаемых результатов.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.