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В Раде признали, что время не на стороне Украины

Депутат Рады Гончаренко: Запад колеблется с помощью, а время не на стороне Украины

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне сокращения помощи Киеву со стороны Запада признал, что на данный момент время не на стороне Украины. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«РФ сильнее, пока Запад колеблется с помощью. Время играет не в нашу пользу», — подчеркнул Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что напомнил американским конгрессменам именно об этом, когда был в США на прошлой неделе.

До этого Гончаренко заявил, что Киев получит последний грант от США в 2023 году, а дальше Штаты будут предлагать украинской стороне только кредиты.

Сообщалось также, что 7 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, находившийся в составе делегации с визитом в Соединенных Штатах, на встречах в Вашингтоне критиковал главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее на Украине предложили взять обязательство воевать на стороне США в любом конфликте.

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