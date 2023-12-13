В Раде признали, что время не на стороне Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне сокращения помощи Киеву со стороны Запада признал, что на данный момент время не на стороне Украины. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«РФ сильнее, пока Запад колеблется с помощью. Время играет не в нашу пользу», — подчеркнул Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что напомнил американским конгрессменам именно об этом, когда был в США на прошлой неделе.

До этого Гончаренко заявил, что Киев получит последний грант от США в 2023 году, а дальше Штаты будут предлагать украинской стороне только кредиты.

Сообщалось также, что 7 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, находившийся в составе делегации с визитом в Соединенных Штатах, на встречах в Вашингтоне критиковал главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее на Украине предложили взять обязательство воевать на стороне США в любом конфликте.