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Британия и США надеются отрезать доступ ХАМАС к финансированию

Британия и США ввели санкции против семи лиц, связанных с ХАМАС

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Khaled Abdullah/Reuters

Британия и США приняли решение ввести санкции против семи людей, которые связаны с движением ХАМАС. Об этом сообщает министерство иностранных дел Британии, передаетРИА Новости.

«Великобритания ввела санкции против еще семи физических лиц, связанных с ХАМАС, чтобы противостоять угрозе, представляемой этой террористической организацией, отрезать ее доступ к финансированию и ввести новые ограничения на поездки для лиц, связанных с группировкой, чтобы подорвать ее работу», — следует из сообщения.

Ранее Италия, Франция и Германия призвали Евросоюз ввести специальный режим санкций против движения ХАМАС и его сторонников. Главы внешнеполитических ведомств отметили, что быстрое принятие такого режима санкций позволит направить сильный политический сигнал о приверженности Европейского союза борьбе с ХАМАС и их солидарности с Израилем.

При этом не уточняется, что подразумевает под собой специальный режим санкций против ХАМАС.

Ранее в США призвали Нетаньяху уйти в отставку.

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