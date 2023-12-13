Президент Польши заявил, что открыт к сотрудничеству с Туском

Президент Польши Анджей Дуда обратился к новому премьер-министру страны Дональду Туску, заверив его в том, что он открыт к сотрудничеству с новым главой кабмина. Об этом польский президент заявил в рамках процесса присяги нового правительства Польши, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Я могу вас заверить, что я не буду блокировать того, что служит пользе граждан. Достаточно прийти сюда, в президентский дворец и побеседовать. Я уверяю, что в моем календаре на это всегда найдется время. Я уверяю, что всегда будет воля на то, чтобы сесть и поговорить. Я уверяю вас в желании сотрудничества и прошу отнестись к моим словам серьезно», — заявил Дуда.

Польский президент также пригласил новых членов кабмина на заседание Совета национальной безопасности, которое пройдет на следующей неделе.

До этого сообщалось, что Дональд Туск официально стал премьер-министром Польши.

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