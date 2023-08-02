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Политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт

Политолог Межевич: Украина и Польша не умеют жить в мире, поэтому между ними веками продолжается конфликт

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Global Look Press

Между Польшей и Украиной никогда не было дружеских отношений, поэтому после попытки объединиться для противостояния России их противоречия не остаются в стороне. Об этом газете «Взгляд» сказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич.

«Варшава публично критикует Украину из-за отсутствия успехов на фронте. А власти Украины пытаются уличить поляков в неумении и нежелании помогать. <...> Но истоки у этого конфликта довольно глубокие. Страны, которые являлись злейшими врагами, попытались объединиться для решения совместной задачи — противостояния России. Между Украиной и Польшей целые века войн и конфликтов, очевидно, что они не умеют жить в мире и дружить друг с другом», — сказал эксперт.

По мнению политолога, Польша считает себя «учителем» в отношениях с Украиной, потому что входит в Евросоюз и НАТО и обладает хорошей экономикой. Однако украинская сторона не согласна с ролью «ученика», поэтому стороны конфликтуют. При этом Межевич отметил, что в будущем может произойти эскалация данного конфликта.

1 августа посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел Украины после того, как министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил о неблагодарности Киева в ответ на помощь со стороны Варшавы. На Украине сочли его заявление неприемлемым и не соответствующим действительности.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что важно не позволить «политическим мгновениям» испортить отношения Украины и Польши.

Ранее в Польше констатировали ухудшение отношений с Украиной.

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