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В Британии оценили развитие мощи ВМФ России

Daily Express: Путин усилил ВМФ России двумя новыми атомными подлодками

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ВМФ России

Президент РФ Владимир Путин проводит политику усиления военно-морского флота России, в частности идет значительное развитие строительства атомных подводных лодок. Об этом пишет британская газета Daily Express.

«Владимир Путин предоставил ВМФ России две новые смертоносные атомные подводные лодки в попытке повысить мощь своих сил – и ожидается, что это только начало», — говорится в сообщении издания.

Британская газета обратила внимание на недавно построенные две атомные подлодки — стратегическую «Александр III» и многоцелевую «Красноярск».

«Император Александр III» оснащен 16 межконтинентальными ракетами, способными уничтожать противника на земле, а «Красноярск» оснащен крылатыми ракетами и торпедами. Все это, по оценке британского издания, «облегчает кораблю охоту на подводные лодки противника».

До этого президент Владимир Путин после церемонии поднятия флагов на атомных подлодках оставил запись, в которой оценил новые подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» в Северодвинске.

Ранее Путин оценил мощь ракетоносцев «Александр III» и «Красноярск».

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