Путин оценил мощь ракетоносцев «Александр III» и «Красноярск»

Президент России Владимир Путин заявил, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» значительно превосходят другие корабли своего класса. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«Приветствую вас в этот знаменательный день — день, когда на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота», — объявил Путин на торжественной церемонии поднятия флагов.

Две атомные подлодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск» — поступили в распоряжение ВМФ России в конце ноября 2023 года. Как сообщил президент, в скором времени оба ракетоносца будут нести вахту в составе Тихоокеанского флота.

Всего до конца года российский флот должен получить 12 новых кораблей надводного и подводного типа.

Ранее Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей.