РФ надеется, что Совбез ООН последует примеру Генассамблеи по вопросу Газы

Россия рассчитывает, что Совет Безопасности ООН в ближайшее время потребует прекращения боевых действий в зоне ближневосточного конфликта. Об этом во время заседания специальной чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи Всемирной организации по защите палестинского народа заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал решение главного совещательного и представительного органа ООН принять резолюцию, касающуюся требования немедленно прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников палестинского движения ХАМАС. Небензя подчеркнул, что российское руководство надеется на аналогичные шаги Совета Безопасности международной организации.

«Тем более, что представители Объединенных Арабским Эмиратов подготовили и внесли на рассмотрение еще один проект по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу», — добавил представитель Москвы.

Он отметил, что за все время с момента эскалации кризиса в регионе международное сообщество так и не смогло добиться нужного результата. Причина тому — вмешательство США в любые миротворческие усилия, резюмировал Небензя.

12 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно завершить боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, Всемирная организация призвала движение ХАМАС освободить взятых в плен людей без предъявления каких-либо требований.

Соответствующий документ был подготовлен Египтом и Мавританией. При этом за принятие резолюции проголосовали представители 153 стран, против высказались дипломаты из 10 государств.

Ранее Генеральная ассамблея ООН отклонила предложенную США поправку к резолюции по ситуации в секторе Газа.