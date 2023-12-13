Байден оценил способность США помогать Украине

Американское руководство стремительно теряет способность оказывать помощь Киеву. Такое заявление по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сделал президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — указал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский прибыл в Белый дом для проведения двусторонних переговоров с Байденом. Перед этим глава Украины встретился с американскими сенаторами, во время дебатов рассказав парламентариям о нуждах Киева и важности финансирования со стороны Вашингтона.

При этом в ходе переговоров хозяин Белого дома сообщил украинскому лидеру, что одобрил выделение нового пакета помощи. Как рассказали в пресс-службе администрации президента США, в рамках нового пакета помощи Украина должна получить $200 млн.

В то же время Байден призвал американских конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева до ухода на рождественские и новогодние каникулы. Согласно расписанию, перерыв в работе верхней и нижней палаты парламента США начнется с 15 декабря.

Ранее в конгрессе США назвали тему важнее поддержки украинских властей.