Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конгресс США. Об этом сообщило украинское издание Vesti.

12 декабря украинский лидер прибыл в США, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что в рамках переговоров политики обсудят дальнейшую военную помощь Киеву. В настоящее время поддержка Украины со стороны США заблокирована в конгрессе.

До этого стало известно, что палата представителей конгресса США не намерена рассматривать запрос Белого дома о новом пакете помощи Украине перед уходом на каникулы.

В статье телеканала CNN отмечалось, что визит Зеленского в Вашингтон для переговоров о новом пакете помощи для его страны не увенчается успехом. Представитель республиканской партии по иммиграционной политике сенатор Джеймс Лэнкфорд высказывал мнение, что доводы украинского президента не смогут повлиять на решение сената США.

11 декабря Зеленский в своем первом публичном выступлении во время визита в Соединенные Штаты подверг критике американский конгресс и вновь попросил оружие у Вашингтона.

Ранее Зеленскому предрекли холодный прием в конгрессе.