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Политолог объяснил, что ждет Байдена после голосования по резолюции об импичменте

Политолог Станкевич: импичмента в США не будет, но положение Байдена осложнится

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Sarah Silbiger/Reuters

Завтра в США пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту Джо Байдену. Он сохранит свое кресло, однако эта процедура в любом случае осложнит его и без того шаткое положение, убежден политолог Сергей Станкевич. В беседе с телеканалом «360» он заявил, что сам смысл процедуры такого голосования зачастую неверно трактуется.

«Голосование по импичменту в палате представителей — это не конец пути, а начало. Это выдвижение обвинения, — объяснил эксперт. — После того, как оно пройдет, процедура дальше пойдет в формате рассмотрения этого обвинения, и она должна дойти до вынесения какого-то заключения».

После решение передается в сенат, где его рассматривают в судебном порядке, оценивая приведенные аргументы, добавил Станкевич. По его мнению, обвинение Байдену выдвинут, так как республиканцы составляют большинство в палате представителей. Однако отстранения от должности за этим не последует, убежден политолог.

«У тех, кто «атакует» Байдена, не получится собрать достаточное количество голосов в сенате: нужно две трети, их будет невозможно получить», — пояснил Станкевич.

При этом сама процедура же стала «серьезным ударом» по положению Байдена и позициям демократической партии в целом, считает он. По мнению эксперта, это может обострить межпартийную борьбу и негативно повлияет на положение Байдена перед выборами.

Напомним, 14 декабря нижняя палата конгресса США приступит к голосованию по резолюции импичмента Байдена, которую республиканцы опубликовали 8 декабря. Документ формализует осуществляемое республиканскими конгрессменами расследование в отношении Байдена.

Ранее эксперт объяснил, почему Запад боится победы Трампа на выборах.

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