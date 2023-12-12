Верховный суд запретил иноагентам вести агитацию за других кандидатов

Иностранные агенты не могут заниматься агитацией во время предвыборной кампании, кроме тех случаев, когда они сами являются кандидатами. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, сообщает РИА Новости.

«С учетом того, что иностранные агенты не могут осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, <...> такие лица не вправе осуществлять предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума (за исключением случаев, когда лицо, являющееся иностранным агентом, зарегистрировано в качестве кандидата)», — сказано в проекте.

В документе также отмечается, что за изготовление заказанных иноагентом агитационных листовок накажут как его самого, так и исполнителя.

Кроме прочего, в проекте указан перечень тех, кому запрещено заниматься предвыборной агитацией.

В список вошли чиновники, воинские, благотворительные и религиозные учреждения, избирательные комиссии, иностранные граждане, международные организации и общественные движения, журналисты при осуществлении профессиональной деятельности.

Ранее Верховный суд сообщил, что лица, признанные иностранными агентами, смогут принять участие в выборах президента России, но им придется указывать свой статус в агитационных материалах.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в результатах выборов президента России.