Нижняя палата конгресса США 14 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдена

Нижняя палата конгресса США 14 декабря приступит к голосованию по резолюции, которая санкционирует дальнейшее расследование с целью вынесения импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом, ссылаясь на конгрессвуман Лизу Маккейн, сообщает агентство Reuters.

По словам Маккейн, спикер палаты представителей Майк Джонсон сделал соответствующее заявление на закрытом заседании конгрессменов-республиканцев. Перед голосованием резолюция должна быть вынесена на рассмотрение комитета по регламенту нижней палаты конгресса.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года американцы избрали бы президентом Дональда Трампа, а не Джо Байдена. Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного газетой Wall Street Jornal.

До этого сообщалось, что Демократическая партия привлекает бывшего кандидата в президенты и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон «в качестве подкрепления», чтобы помочь действующему главе государства Джо Байдену переизбраться в следующем году.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.