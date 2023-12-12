Комиссия подготовит предложения к переговорам лидеров Венесуэлы и Гайаны

Комиссия высокого уровня, ответственная за защиту спорной территории Гайаны-Эссекибо, готовит предложения для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в связи с переговорами по территориальному конфликту с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила об этом на первом заседании комиссии, которое было показано на всех венесуэльских телеканалах, пишет ТАСС.

Эти переговоры запланированы на 14 декабря и состоятся в Сент-Винсенте и Гренадинах, карибском государстве.

Родригес отметила, что комиссия начала свою работу и немедленно приступает к консультациям с политическими партиями, чтобы подготовить предложения президента Николаса Мадуро для прямых переговоров с президентом Гайаны. Она подчеркнула, что целью комиссии является защита юридических и законных прав Венесуэлы на территорию Гайаны-Эссекибо.

Вице-президент также сообщила, что комиссия стремится провести широкие консультации, чтобы закрепить мандат, полученный от народа Венесуэлы на консультативном референдуме 3 декабря в поддержку Женевского соглашения 1966 года. Родригес подчеркнула, что это соглашение является единственным юридическим инструментом, способным обеспечить политическое, мирное и практическое решение территориального конфликта между двумя странами.

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основе результатов консультативного референдума, который состоялся 6 декабря. Закон предусматривает создание нового штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. В ответ на это, США объявили о начале совместных военно-воздушных учений с военными Гайаны.

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной продолжается уже более 100 лет в отношении территории площадью 159 500 квадратных километров к западу от реки Эссекибо. Эта территория составляет более двух третей Гайаны и населена около 283 тысячами человек. Конфликт обострился после обнаружения нефтяных месторождений, содержащих не менее 10 миллиардов баррелей нефти, и предоставления компании ExxonMobil лицензии на добычу нефти на неопределенной границе шельфа Гайаны.

Накануне Гайана объяснила позицию по спору с Венесуэлой.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.