Парламентарии РФ и Гондураса обсудили сотрудничество и ряд вопросов

В понедельник, 11 декабря, состоялось первое совместное заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы с делегацией Национального конгресса Республики Гондурас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Провели сегодня первое совместное заседание нашего комитета по безопасности и противодействию коррупции с делегацией Национального конгресса Республики Гондурас во главе с председателем Национального конгресса Луисом Редондо Гифарро», — написал он.

По словам Пискарева, парламентарии России и Гондураса обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, противодействия коррупции, терроризму и экстремизму, а также защиты суверенитета двух стран от иностранного вмешательства и санкционного давления.

Во встрече также поучаствовал статс-секретарь — заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко. Члены делегации Гондураса сообщили о заинтересованности в подготовке российской стороной специалистов в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«А мы, в свою очередь, будем рады поделиться также опытом законотворчества в сфере профилактики и преодоления последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — указал Пискарев.

Он также отметил, что мир не является однополярным. Он «большой и разный», и Россия «открыта к дружбе», добавил депутат.

До этого в Гондурасе выразили желание усилить экономические связи с РФ.

Ранее Путин рассказал, каким должен быть многополярный мир.