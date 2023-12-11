Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

Сейм (нижняя палата парламента) Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает РИА Новости.

В голосовании участвовало 456 депутатов из 460 списочного состава. За вотум доверия выступил 190 законодатель, против — 266. После голосования спикер сейма Шимон Холовня объявил перерыв на час и созвал в своем кабинете совет старейшин. После перерыва сейм приступит к процедуре выдвижения своего кандидата на должность премьера.

Отмечает, что пока в Польше не появится новое правительство, Моравецкий остается техническим премьер-министром.

До этого сообщалось, что депутаты польского сейма планируют изменить регламент по голосованию за кандидатуру премьер-министра.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском. 27 ноября Моравецкий принес присягу премьера Польши.

Ранее в правящей партии Польши назвали сложной задачей формирование большинства в сейме.