Кандидат в президенты США справил нужду во время трансляции с Илоном Маском

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами не выключил микрофон на мобильном телефоне и посетил уборную в прямом эфире с несколькими известными американцами, в том числе Илоном Маском, во время трансляции в соцсети Х (ранее Twitter).

Предприниматель смутился подобными действиями кандидата на пост президента США.

Как только Рамасвами обнаружил, что микрофон не выключен, он принес извинения участникам трансляции.

«Надеюсь, тебе лучше», — обратился к Рамасвами Маск. Тот, в свою очередь, ответил, что чувствует себя отлично.

На момент происходящего за прямым эфиром следили около 100 тысяч человек.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии и бизнесмен Вивек Рамасвами рассказал о «запугивании» со стороны движения Black Lives Matter с требованием выступить в его поддержку.

Кандидат в президенты США подчеркнул, что подобное развитие событий привело к формированию «проамериканских взглядов», которые он сегодня отстаивает.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении назначить Маска советником в случае избрания.