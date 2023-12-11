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Верховный суд Индии поддержал отмену статуса штата Джамму и Кашмир

Верховный суд Индии поддержал отмену специального статуса штата Джамму и Кашмир

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Depositphotos

Председатель Верховного суда Индии Дхананджайя Йешвант Чандрачуд заявил, что суд поддерживает действия властей по отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Times of India.

Верховный судья постановил, что «восстановление государственности на союзной территории Джамму и Кашмир должно быть осуществлено в кратчайшие сроки».

В своем решении суд также оставил в силе решение о создании союзной территории Ладакх. В связи с оглашением решения Верховного суда в Джамму и Кашмире действуют усиленные меры безопасности.

Как отмечает ТАСС, отмена автономного статуса региона в 2019 году привела к ухудшению отношений Индии с Пакистаном из-за того, что последний оспаривает его принадлежность. Индия и Пакистан участвовали в нескольких вооруженных конфликтах ради обладания Кашмиром.

До этого сообщалось, что Индия пытается отложить публикацию секретных документов по Кашмиру — так называемых документов Бучера, которые могут повлиять на международные отношения.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж позвонила ему ночью в феврале 2019 года, оповестив о вероятных планах Пакистана применить ядерное оружие.

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