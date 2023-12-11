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ЦИК России сообщил о получении уведомления о собрании группы по выдвижению Путина

Булаев: ЦИК РФ получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Центральная избирательная система комиссия Российской Федерации получила уведомление от инициативной группы по выдвижению действующего президента России Владимира Путина на выборы главы государства в марте 2024 года. Об этом журналистам заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, передает РИА Новости.

«В соответствии с законом мы такое уведомление получили», — сказал он.

До этого сообщалось, что ЦИК России принял решение о проведении голосования на выборах президента в 2024 году в новых регионах страны, где введено военное положение.

11 декабря ЦИК провела консультации по вопросу о возможности проведения предстоящих выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. 19 октября 2022 года в этих регионах было введено военное положение. В комиссии сообщили, что Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в этих регионах.

10 декабря президент России Владимир Путин пообещал председателю народного совета ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы, когда там «станет немножко потише».

Ранее в Кремле заявили о консолидации россиян вокруг Путина.

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