В МИД готовят ответ на новые антироссийские санкции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расширение антироссийских санкций США, отметив, что эти меры не останутся без ответа. Об этом сообщает ТАСС.

«Как и всегда в подобных случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа», — заявила Захарова.

Накануне Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры, если французские власти «тронут» российских дипломатов.

До этого министерство финансов Соединенных Штатов добавило более 30 человек и новые компании в антироссийские санкционные списки.

Среди компаний, попавших под санкции, указаны также Казанское опытное КБ, «Уралвагонзавод», институты Высоких температур и Сильноточной электроники РАН, концерн радиостроения «Вега» и НПО «Поиск».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные санкции мешают России.