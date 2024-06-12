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В МИД готовят ответ на новые антироссийские санкции

Захарова прокомментировала расширение антироссийских санкций США

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РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расширение антироссийских санкций США, отметив, что эти меры не останутся без ответа. Об этом сообщает ТАСС.

«Как и всегда в подобных случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа», — заявила Захарова.

Накануне Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры, если французские власти «тронут» российских дипломатов.

До этого министерство финансов Соединенных Штатов добавило более 30 человек и новые компании в антироссийские санкционные списки.

Среди компаний, попавших под санкции, указаны также Казанское опытное КБ, «Уралвагонзавод», институты Высоких температур и Сильноточной электроники РАН, концерн радиостроения «Вега» и НПО «Поиск».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные санкции мешают России.

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