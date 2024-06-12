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В Кремле анонсировали грядущие назначения руководителей двух госуправлений

Песков: решения Путина по избранию руководителей двух управлений последуют

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал грядущие решения российского лидера по назначению глав двух управлений — экспертного и по государственной политике в гуманитарной сфере соответственно. Его слова передает ТАСС.

«Назначение начальника экспертного управления последует», — заявил представитель Кремля.

Согласно информации Пескова, в ближайшем будущем также будет назначен руководитель управления по госполитике в гуманитарной области.

В мае в Чечне сразу два ключевых чиновника досрочно сложили с себя полномочия. 15 мая об отставке сообщил спикер парламента региона Магомед Даудов, 21 мая свой пост покинул председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. По словам главы республики Рамзана Кадырова, Даудов решил «искать себя в новых сферах», а Хучиев оставил должность в связи с переходом на другую работу. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» связывает их увольнение с назначениями в федеральные министерства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль объяснил упразднение должности спецпредставителя по торговле с Украиной.

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