В Кремле анонсировали грядущие назначения руководителей двух госуправлений

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал грядущие решения российского лидера по назначению глав двух управлений — экспертного и по государственной политике в гуманитарной сфере соответственно. Его слова передает ТАСС.

«Назначение начальника экспертного управления последует», — заявил представитель Кремля.

Согласно информации Пескова, в ближайшем будущем также будет назначен руководитель управления по госполитике в гуманитарной области.

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