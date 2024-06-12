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Россиянам рассказали, почему дождливая погода опасна для здоровья

Терапевт Козлова: дождливая погода повышает риск обострения астмы и инфаркта

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Дождливая погода может привести к обострению легочных заболеваний, а резкое похолодание — к инфаркту. Об этом Ленте.ру рассказала терапевт Ольга Козлова.

«Сильные ливни и грозы опасны сами по себе, однако для некоторых людей погодные условия несут дополнительные риски. Например, во время сильных ливней нередко случаются обострения хронических заболеваний», — рассказала врач.

Терапевт предупредила, что понижение температуры воздуха может привести к спазму сосудов и ухудшить кровоснабжение миокарда. При этом может произойти инфаркт миокарда. Высокая влажность может спровоцировать приступы астмы и обострение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

До этого ученые выяснили, что заболевания легких повышают риск болезней сердца даже у молодых и с учетом других факторов. Эта связь объясняется более высоким содержанием вещества AATD в крови людей с болезнями легких. Оно может повышать жесткость сосудов, считают ученые.

Ранее вещества из сковород связали с повышенным риском болезней сердца.

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