Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Михаэль Шеффлер едва смог закончить свое выступление из-за неконтролируемых приступов смеха. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

По данным издания, Шеффлер должен был объявить результаты заседания комитета в парламенте земли Саксония-Анхальт в Магдебурге. Однако он несколько раз прерывал свою речь, так как не мог справиться с приступами смеха.

«К Шеффлеру впоследствии присоединились и его коллеги — другие парламентарии также рассмеялись прямо на заседании земельного парламента», — говорится в сообщении.

До этого политолог Александр Рар говорил, что после провала партии нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Европарламент политика ФРГ не изменится. По его словам, если победу одержит Христианско-демократический союз (ХДС), ему придется искать партнеров, чтобы создать правительство большинства в бундестаге.

Что касается политики в отношении России, по мнению политолога, правящие партии Европы будут и дальше поставлять оружие Киеву.

Ранее газета Zeit писала, что в Германии призвали ввести обязательную военную службу для женщин.