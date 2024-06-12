Ученые выяснили, что миллионы лет назад космическое облако заморозило Землю

Американские ученые из Гарвардского и Бостонского университетов пришли к выводу, что в далеком прошлом Земля прошла период обледенения, вызванный облаком из космоса. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

По мнению команды, около 2 млн лет назад Солнечная система столкнулась с плотным участком межзвездного газа и пыли. Эта масса оказалась достаточно плотной, чтобы блокировать потоки солнечной энергии. В результате на нашей планете резко похолодало.

Солнечная система окутана гелиосферой — гигантским плазменным пузырем Солнца. Гелиосфера защищает Землю от радиации и галактических лучей, способных повреждать ДНК живых существ. Ученые полагают, что холодное облако межзвездного материала могло заблокировать солнечный ветер, сжав гелиосферу и лишив нашу планету солнечного прикрытия.

Чтобы определить эффект, который могла бы оказать на Земле такая бомбардировка плотной межзвездной пылью, исследователи провели компьютерное моделирование. Симуляция показала, что влияние могло спровоцировать ледниковый период длительностью от нескольких сотен тысяч до миллиона лет.

Теорию о сжатии гелиосферы косвенно подтверждает увеличение содержания изотопов железа-60 и плутония-244 в антарктических снегах и льдах, а также на Луне, что соответствует периоду в 2 млн лет назад.

Тяжелые и радиоактивные элементы образуются в космосе при взрывах сверхновых. Без гелиосферы их частицы попадали бы на Землю намного чаще, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, могут ли извержения супервулканов вызвать новый ледниковый период на Земле.