Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Яна Поплавская рассказала, почему Лия Ахеджакова «залегла на дно»

Актриса Поплавская заявила, что Лия Ахеджакова испугалась проверки МВД

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Актриса Яна Поплавская предположила, что Лия Ахеджакова испугалась проверки МВД России на дискредитацию ВС РФ, поэтому перестала давать публичные комментарии и «залегла на дно». Ее слова передает «Абзац».

«На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она «антинародная актриса». Она сама себе выкопала яму», — подчеркнула актриса.

Поплавская назвала звезду «Служебного романа» провокатором и заявила, что артистка несла «ересь». По словам актрисы, Ахеджакова также совершила непоправимую ошибку — отвернулась от зрителя, оставив после себя «мерзкий осадок».

2 сентября 2023 года агентство ТАСС сообщило, что главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным издания, поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.

Позже Ахеджакова рассказала, что флаг ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов. Она отметила, что найти человека, отдавшего ей флаг, так и не удалось.

Затем в Госдуме объяснили, почему «не наказали» Ахеджакову за критику СВО. В парламенте отметили, что депутаты «не людоеды», и назвали актрису «старой бабушкой», у которой нет статуса.

Ранее Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами