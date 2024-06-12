В Киеве планируют до конца года произвести первую БМП Lynx

Украина рассчитывает до конца 2024 года произвести первую бронемашину Lynx на своей территории совместно с немецким оборонным концерном Rheinmetall. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, слова которого передает «Укринформ».

«Мы сегодня объявили вместе с компанией Rheinmetall о том, что мы начинаем на Украине производство БМП, которая называется Lynx, и до конца этого года будет произведена такая первая машина на Украине», — заявил он.

11 июня глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что на балансе Вооруженных сил Украины осталось вооружений только на полгода, максимум — на год активных боевых действий.

Днем ранее на Украине начала работать совместная производственная база «Укроборонпрома» и Rheinmetall.

В мае сообщалось, что Rheinmetall построит на территории Украины завод, который будет производить системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что Нидерланды потратят €60 млн на дроны для украинской армии.