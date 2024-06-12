Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция подтвердила свое участие в швейцарской конференции по Украине

Глава МИД Турции Фидан подтвердил участие в конференции по Украине в Швейцарии

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре подтвердил свое участие в швейцарской конференции по Украине. Его слова передает ТАСС.

«В субботу мы примем участие в конференции по Украине в Швейцарии», — сказал он.

До этого бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен говорил, что республика будет участвовать в конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, но это вовсе не означает, что Анкара выступает против России и присоединится к каким-либо вариантам, означающим притеснение Москвы.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее США упрекнули Турцию в помехах помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами