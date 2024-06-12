Турция подтвердила свое участие в швейцарской конференции по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре подтвердил свое участие в швейцарской конференции по Украине. Его слова передает ТАСС.

«В субботу мы примем участие в конференции по Украине в Швейцарии», — сказал он.

До этого бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен говорил, что республика будет участвовать в конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, но это вовсе не означает, что Анкара выступает против России и присоединится к каким-либо вариантам, означающим притеснение Москвы.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее США упрекнули Турцию в помехах помощи Украине.