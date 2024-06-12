Лжекосметолог, учившаяся делать инъекции на YouTube, получила штраф и условный срок

Во Франции женщина научилась делать инъекции с помощью YouTube и попала под суд. Об этом сообщает La Provence.

В 2021 году Сандра, работавшая секретарем мэрии Марселя, открыла свой бизнес в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Через страницу в соцсети она предлагала девушкам сделать уколы красоты. При этом публиковала в аккаунте эффектные фото «до и после», используя чужие работы, найденные в интернете. Впоследствии выяснилось, что лжекосметолог училась делать инъекции гиалуроновой кислоты и ботулотоксина, используя обучающие видео на YouTube.

В 2023 году на ее деятельность обратила внимание Французская медицинская ассоциация. Затем следователи обнаружили у Сандры дома целый арсенал незаконных медицинских препаратов и 11 врачебных печатей, большинство из которых были украдены.

В мае 40-летняя женщина предстала перед судом. Она частично призналась в содеянном и пообещала, что больше никогда не будет этого делать. Адвокат заявил, что его подзащитная открыла собственный бизнес в сфере эстетики, чтобы свести концы с концами. Сегодня судьи признали Сандру виновной и вынесли показательный приговор в виде 18 месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере €7,5 тыс.

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