Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лжекосметолог, учившаяся делать инъекции на YouTube, получила штраф и условный срок

Во Франции осудили женщину, притворявшуюся профессиональным косметологом

close
100%
Depositphotos

Во Франции женщина научилась делать инъекции с помощью YouTube и попала под суд. Об этом сообщает La Provence.

В 2021 году Сандра, работавшая секретарем мэрии Марселя, открыла свой бизнес в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Через страницу в соцсети она предлагала девушкам сделать уколы красоты. При этом публиковала в аккаунте эффектные фото «до и после», используя чужие работы, найденные в интернете. Впоследствии выяснилось, что лжекосметолог училась делать инъекции гиалуроновой кислоты и ботулотоксина, используя обучающие видео на YouTube.

В 2023 году на ее деятельность обратила внимание Французская медицинская ассоциация. Затем следователи обнаружили у Сандры дома целый арсенал незаконных медицинских препаратов и 11 врачебных печатей, большинство из которых были украдены.

В мае 40-летняя женщина предстала перед судом. Она частично призналась в содеянном и пообещала, что больше никогда не будет этого делать. Адвокат заявил, что его подзащитная открыла собственный бизнес в сфере эстетики, чтобы свести концы с концами. Сегодня судьи признали Сандру виновной и вынесли показательный приговор в виде 18 месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере €7,5 тыс.

Ранее россиян предупредили об опасности услуг самозанятых мастеров маникюра и косметологов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами