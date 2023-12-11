Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии раскрыли ожидания по предоставлению статуса кандидата в ЕС

Спикер парламента Грузии уверен в получении статуса кандидата на членство в ЕС

close
100%
Shalva Papuashvili/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что с оптимизмом смотрит на предстоящий саммит Европейского союза (ЕС), который пройдет 14-15 декабря, где может быть принято формальное решение о предоставлении Тбилиси статуса кандидата на членство. По его словам, это будет европейское решение, основанное на заслугах. Его слова приводит Imdei.

«У нас есть главный документ — это заключение Еврокомиссии, оно положительное, которое также является рекомендацией по предоставлению статуса кандидата, и я не вижу никаких препятствий для того, чтобы решение Евросовета было иным, чем предоставление нам статуса кандидата», — сказал Папуашвили.

До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.

Ранее в ЕС пообещали Грузии поддержку и защиту.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами