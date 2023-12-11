В Грузии раскрыли ожидания по предоставлению статуса кандидата в ЕС

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что с оптимизмом смотрит на предстоящий саммит Европейского союза (ЕС), который пройдет 14-15 декабря, где может быть принято формальное решение о предоставлении Тбилиси статуса кандидата на членство. По его словам, это будет европейское решение, основанное на заслугах. Его слова приводит Imdei.

«У нас есть главный документ — это заключение Еврокомиссии, оно положительное, которое также является рекомендацией по предоставлению статуса кандидата, и я не вижу никаких препятствий для того, чтобы решение Евросовета было иным, чем предоставление нам статуса кандидата», — сказал Папуашвили.

До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.

Ранее в ЕС пообещали Грузии поддержку и защиту.