В ЕС пообещали Грузии поддержку и защиту

Грузия получила исторические рекомендации от Еврокомиссии по статусу кандидата на вступление в Евросоюз, считает посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, передает грузинский «Первый канал». По его словам, Брюссель встанет на сторону грузин в вопросах защиты прав человека.

«Сегодня мы отмечаем 75-летие принятия Всеобщей декларации прав человека. В этом важнейшем документе признается, что права человека принадлежат каждому из нас <...> Защита прав человека является основой Европейского Союза. Усилия по воплощению этого видения в жизнь являются частью процесса расширения ЕС и одним из девяти шагов, которые Грузия должна предпринять на пути к членству в ЕС. Рекомендация предоставить Грузии статус кандидата является исторической. Вместе с этим приходит ответственность за улучшение защиты прав человека. Вы можете рассчитывать на то, что ЕС поддержит вас и защитит ваши основные права», — отметил Герчинский.

Он добавил, что Грузии предстоит поработать над защитой прав человека на пути в ЕС. Герчинский подчеркнул, что на сегодняшний день в мире наблюдаются неблагоприятные тенденции в области прав человека, необходимо твердо защитить их универсальность.

До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.

Ранее в Грузии обвинили оппозицию в желании вызвать хаос в стране из-за евроинтеграции.