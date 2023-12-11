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Саркози призывал Украину стать нейтральным мостом между Россией и Европой

Саркози: Украина должна оставаться нейтральной страной без членства в НАТО

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Global Look Press

Экс-президент Франции Николя Саркози выступил против вступления Украины в НАТО, заявив, что вместо этого она должна стать мостом между Россией и Европой. Об этом политик рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

«Стремление любой ценой оправдать [будущее] членство Украины в НАТО неправильно. Участие Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой», — сказал Саркози.

В том же интервью экс-президент Франции выразил сожаление, что действующий глава Пятой республики Эммануэль Макрон слишком рано свернул диалог с Россией.

«Я очень сожалею, что он (Макрон. – Ред.) не продолжил этот диалог, как это сделал я в 2008 году [во время событий в Грузии]. Тогда кризис был преодолен в течение нескольких дней», — отметил Саркози.

8 декабря экс-посол США заявил, что Киеву без помощи НАТО придется отказаться от земель.

7 декабря в США заявили об угасании интереса к Украине.

6 декабря глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался признать Германию союзником Украины.

Ранее в Раде сделали заявление о будущем Украины в НАТО.

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