Глава МИД Украины заявил о готовности «сплясать» для вступления в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может дополнительно «попрыгать и сплясать» для выполнения условия Евросоюза по вопросу присоединения к объединению. Об этом он сообщил журналистам перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС, передает РИА Новости.

Как заявил глава украинского МИД, его страна выполнила все ключевые рекомендации Венецианской комиссии для начала переговоров.

«Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно... Но нужно играть честно», — сказал Кулеба, подчеркнув, что если Киев делает то, что его просят, значит результат должен быть отмечен.

Он также выразил уверенность, что процесс расширения ЕС продолжится, и Украина будет его частью.

До этого председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри заявила, что Украина не готова для старта переговоров о вступлении в Евросоюз.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.