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Кулеба заявил, что Украина выполнила все условия для вступления в ЕС

Кулеба заявил, что ЕС на встрече может не начать переговоры о членстве Украины

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Евросоюз на встрече глава МИД на этой неделе может не поддержать решение о начале переговоров с Украиной о вступлении. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибывая на встречу в Брюсселе, передает ТАСС.

Как отметил Кулеба, ставки очень высоки как для Украины, так и для ЕС.

По его мнению, для народа Украины отсутствии поддержки на саммите по вопросу начала переговоров будет очень демотивирующим решением, а также сигналом о том, что ЕС не может принимать «решения исторической важности и держать свои обещания».

Это будет опустошительно для обеих сторон, при этом глава МИД Украины заявил, что не сомневается, что процесс расширения ЕС продолжится, и Украина будет его частью.

Он добавил, что Украина выполнила все требования Евросоюза для начала переговоров и ждет, что в Брюсселе это признают. На вопрос о том, готова ли Украина выполнить дополнительные требования ЕС в случае их возникновения, он ответил: «Мы можем прыгать, мы можем танцевать, если это попросят в дополнение к уже сделанному, но мы считаем, играть надо по правилам».

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что гарантии безопасности, которые ЕС хочет предложить Украине, заключаются в расширении Европейского фонда мира, через который финансируются поставки вооружений.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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