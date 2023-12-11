В Литве обвинили Венгрию в расколе Европы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что позиция Венгрии по ряду вопросов, включая события на Украине, противоречит общеевропейскому подходу. По его словам, Будапешт выступает против Европы и ее ценностей, передает ТАСС.

«Единственное, как я могу воспринять позицию Венгрии, не только по Украине, но и по многим другим вопросам, — это то, что они против Европы и против того, за что выступает Европа», — заявил Ландсбергис.

С точки зрения главы МИД Литвы, в Европе происходит столкновение идеологий. Одни считают, что «Европа должна быть сильной», другие «не хотят, чтобы Европа, Европейский союз существовали».

«Если мы будем рациональны, найдем рациональные и прагматичные решения <...>, то эту ситуацию можно будет урегулировать. Если нет, то в будущем могут начаться темные времена», — сказал он.

Ранее издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран — участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

Ранее Орбан раскрыл главную причину, почему Украина не может войти в ЕС.