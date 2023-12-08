Евросоюз не готов принять Украину в сообщество по нескольким причинам, прежде всего потому, что она является одной из самых коррумпированных стран мира. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналу Le Point.

Он обратил внимание, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по Украине.

«Концепция моей Европы такова: если все не согласны, то не будет и решения», — отметил Орбан.

«Отчет Еврокомиссии о том, что из семи предварительных условий четыре уже выполнены, — это просто ложь. Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире», — подчеркнул венгерский премьер.

По его словам, также в вопросе членства Украины в ЕС нельзя игнорировать экономический аспект. Орбан добавил, что Украина — большая страна со значительным сельскохозяйственным сектором, который угрожает Европе.

Политик уточнил, что без трансформации европейской системы сельскохозяйственных субсидий Киев нельзя впускать, предупредив об «ужасных последствиях».

В начале декабря СБУ обратилась к властям с просьбой не пускать председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.