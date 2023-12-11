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На Западе все чаще думают о необходимости замены Зеленского

СВР: на Западе считают, что Зеленский слишком далеко зашел

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Высокопоставленные чиновники стран Запада все чаще думают о необходимости замены украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

По информации пресс-бюро, директору СВР Сергею Нарышкину поступает достоверная информация о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены Зеленского.

Среди причин СВР называет несбывшиеся обещания украинского президента одержать победу на поле боя, хамство Зеленского при общении с зарубежными партнерами, а также кумовство и коррупцию на Украине.

Но главной причиной в спецслужбе называют утрату Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников.

До этого в СВР сообщали, что Евросоюз рассматривает главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова в качестве возможных преемников Владимира Зеленского на посту украинского президента.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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