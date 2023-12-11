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Нарышкин полагает, что на Западе устали от Зеленского и хотят его замены

Глава СВР Нарышкин: на Западе хотят заменить Зеленского на «нового Пилсудского»

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава Службы Внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что на Западе стремятся найти замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Заявление чиновника приводит ТАСС.

Такое стремление Нарышкин объяснил усталостью Запада от выстроенного украинским лидером образа «бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца».

«В службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены ... Зеленского», — подчеркнул Нарышкин.

По словам чиновника, вместо действующего лидера Украины на Западе стремятся привести к власти «нового Пилсудского», который бы создал «санитарный кордон» между ЕС и РФ на многие десятилетия.

Юзеф Пилсудский — первый лидер Польши после ее выхода из Российской империи. Под его руководством Польша в 1919—1921 годах провела войну с СССР, которая в 1921 году завершилась поражением последнего и подписанием Рижского мирного договора.

До этого Нарышкин заявил, что Украина может превратиться для США во «второй Вьетнам».

Ранее помощь Киеву назвали «яблоком раздора» для Вашингтона.

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