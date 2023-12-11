Американское посольство в Киеве поможет украинским правоохранительным органам проводить расследования военных преступлений. С этой целью США планируют выделить до десяти грантов украинским или иностранным некоммерческим организациям общей суммой до $2 млн, сообщает RT, изучивший документ о реализации проекта.

Конкурс на соискание гранта объявил отдел по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности посольства США в Киеве. Предполагается, что получатели грантов будут оказывать экспертную и наставническую помощь украинским прокурорам и следователям, проводить для них тренинги. Причем отмечается, что речь идет о преступлениях, которые якобы «совершила Россия». В числе прочего, проект включает в себя информирование общества о судебных решениях в отношении военных преступников.

Политолог Малек Дудаков считает, что проект могут использовать для фальсификации фактов и подготовку новых обвинений в адрес России. Предоставляемые Киеву гранты США «постараются отбить», отмечает он.

«Соответственно, они могут назначать нужных им прокуроров, судей, следователей, чтобы эти ребята следовали какой-то определенной общей проамериканской повестке», — заключил эксперт.

Сегодня стало известно, что почти половина американских граждан (48%), которые примут участие в выборах президента, считают, что страна тратит много на финансовую и военную помощь Украине.

Киевские власти ранее предупредили о возможном прекращении поддержки со стороны США и ЕС.