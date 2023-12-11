Турция готово поддержать членство Швеции в НАТО ради американских истребителей

Турция поддержит вступлении Швеции в НАТО в случае, если США одобрят сделку по продаже Анкаре истребителей F-16. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

По информации газеты, «ходят слухи», что после того, как на повестку дня встал вопрос о членстве Финляндии и Швеции, в кулуарах были достигнуты положительные результаты по данному вопросу.

Близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви заявил, что «тайное эмбарго» на поставки оружия, которое ввели в отношении Турции некоторые страны, было отменено.

Как подчеркивает Hürriyet, для Турции не является проблемой одобрение заявки Швеции, и все дело в отсутствии доверия со стороны США. Если это доверие будет установлено, то путь Швеции будет проложен, считают в издании.

6 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет от США поставок истребителей F-16 для завершения процесса ратификации заявки Швеции в НАТО.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.