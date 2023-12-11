Сенатор Сандерс заявил о проигрыше Израилем репутационной войны

Член сената США Берни Сандерс заявил, что Израиль проигрывает репутационную войну с точки зрения оценки ситуации на Ближнем Востоке мировым сообществом. Об этом политик рассказал американской телекомпании CBS.

Сандерс отметил, к настоящему времени израильская армия уничтожила более половины домов в секторе Газа. Сенатор считает, что поэтому Израиль проигрывает войну с точки зрения того, как ситуацию в регионе оценивает мировое сообщество. Сандерс выразил мнение, что из-за этого Вашингтону не нужно предоставлять Израилю на введение боевых действий дополнительные $10 млрд.

Политик предположил, что США в перспективе поддержат резолюцию ООН об установлении перемирия в Газе. Сандерс добавил, что это позволило бы освободить удерживаемых движением ХАМАС заложников и наладить поставки в Газу гуманитарной помощи.

При этом Сандерс считает, что достижения прекращения огня в регионе на постоянной основе в ближайшее время из-за жесткой позиции ХАМАС не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что США заявили Израилю, что военная операция в секторе Газа должна закончиться до начала следующего года.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».