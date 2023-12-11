Милей тайно принял присягу нового правительства Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей принял у нового правительства присягу за закрытыми дверями. Об этом сообщает газета La Nacion.

«Министры принесли присягу тайно, без прессы и официальной трансляции. Такое происходит впервые», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число министерств стало меньше в два раза.

Ранее Милей получил от своего предшественника жезл, который является одним из символов власти. На жезле изображены пять собак-клонов, принадлежащих новому аргентинскому лидеру.

Издание отмечает, что «жезл, который поднял Милей в воскресенье, имеет изображение его пяти собак».

На жезле также написаны клички собак. Сам Милей признается, что собаки являются его лучшими друзьями и он называет их своими детьми. Он выразил свою благодарность им за победу на праймериз. Все собаки носят имена известных экономистов.

Согласно книге Хуана Луиса Гонсалеса, который написал о Милее, все щенки являются клонами мастифа по имени Конан. Этот пес сопровождал Милея многие годы, был его верным спутником и радовал его жизнь. Конан умер в 2017 году, и Милей принял решение клонировать его.

Ранее покидающая пост вице-президент Аргентины 70-летняя Кристина Киршнер показала средний палец сторонникам Милея.