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Новый президент Аргентины попросил изобразить на жезле своих пятерых мастифов

Хавьер Милей захотел на президентском жезле барельефы своих пятерых собак-клонов

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Agustin Marcarian/Reuters

Во время инаугурации президент Аргентины Хавьер Милей получил от своего предшественника жезл, который является одним из символов власти. На жезле изображены пять собак-клонов, принадлежащих новому аргентинскому лидеру, пишет газета Clarín.

Издание отмечает, что «жезл, который поднял Милей в воскресенье, имеет изображение его пяти собак».

На жезле также написаны клички собак. Сам Милей признается, что собаки являются его лучшими друзьями и он называет их своими детьми. Он выразил свою благодарность им за победу на праймериз. Все собаки носят имена известных экономистов.

Согласно книге Хуана Луиса Гонсалеса, который написал о Милее, все щенки являются клонами мастифа по имени Конан. Этот пес сопровождал Милея многие годы, был его верным спутником и радовал его жизнь. Конан умер в 2017 году, и Милей принял решение клонировать его.

Ранее сообщалось, что в Буэнос-Айресе прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. Принеся присягу, либертарианец заявил, что ни одно правительство не получало наследия хуже, чем досталось ему. Поэтому экономику страны ждут годы шоковой терапии, после которой, наконец, «будут видны плоды наших усилий». Несмотря на предстоящие трудности, «история упадка Аргентины» завершается, пообещал политик. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее покидающая пост вице-президент Аргентины 70-летняя Кристина Киршнер показала средний палец сторонникам Милея.

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