В Боснии стартовал судебный процесс над президентом Республики Сербской

В Боснии и Герцеговине (БиГ) начался судебный процесс над президентом Республики Сербской (в составе БиГ) Милорадом Додиком за игнорирование решений Конституционного суда. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«На этом процессе, который уже окрестили «важнейшим судом XXI века в стране», победителем может быть или БиГ, или Додик», — цитирует газета заявление боснийского политолога Драгана Бурсача.

По информации издания, власти республики на парламентском заседании 12 декабря планируют принять закон о предоставлении высокому представителю иммунитета от уголовных преследований. Сам же обвиняемый пообещал в случае обвинительного решения суда организовать «Объединение за независимость Республики Сербской» и провозгласить независимость региона.

В августе прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской Милораду Додику за игнорирование решений Конституционного суда, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом. По законам страны должностное лицо может по подобному обвинению получить от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и запрет заниматься политикой.

Ранее глава Республики Сербской заявил о желании встретиться с Путиным в России.