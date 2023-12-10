Зеленский потребовал оставить Россию без права вето в Совбезе ООН

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности всемирной организации. Его слова передает британская газета The Guardian.

«Лишить РФ права вето в том случае, если речь идет о члене Совбеза ООН», — призывает украинский лидер.

По мнению политика, таким образом «страна-агрессор будет наказана».

Зеленский также обвинил Организацию Объединенных Наций в непродуктивности защиты суверенных границ республики.

«Украинские солдаты сейчас делают своей кровью то, что СБ ООН должен делать своими голосами», — подытожил он.

В сентябре на полях Генассамблеи ООН Зеленский вел себя очень эмоционально и «яростно критиковал государства», которые, по его мнению, поставляют оружие недостаточно быстро. Такое поведение издание связывает с усиливающимся давлением союзников на Киев. Они призывают подумать, какой Украина выйдет из военного конфликта, и провести реформы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США не одобрили поведение Зеленского в ООН.