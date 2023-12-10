Покидающая пост вице-президент Аргентины показала средний палец сторонникам Милея

Покидающая пост вице-президента Аргентины 70-летняя Кристина Киршнер, которая с 2007 по 2015 год занимала пост президента страны, показала средний палец сторонникам нового главы государства Хавьера Милея. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

10 декабря Милей вступил в должность президента Аргентины. Чего ждать от первых ста дней президентства Милея — в материале «Газеты.Ru».

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей заявлял, что не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет мешать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее сообщалось, что Милей готовит программу шоковых экономических реформ.