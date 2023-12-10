Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский в Аргентине пообщался с премьером Венгрии Орбаном

УНИАН: Зеленский пообщался с премьером Венгрии Орбаном на инаугурации Милея

Президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское агентство УНИАН.

По информации УНИАН, два политика поговорили на инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея.

До этого Зеленский сообщил, что он встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

10 декабря избранный президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность главы государства.

Торжественная церемония прошла в Каса Росада в центре Буэнос-Айреса — официальной резиденции президента Аргентины, перед которой собрались сотни сторонников главы государства.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами