Зеленский в Аргентине пообщался с премьером Венгрии Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское агентство УНИАН.

По информации УНИАН, два политика поговорили на инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея.

До этого Зеленский сообщил, что он встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

10 декабря избранный президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность главы государства.

Торжественная церемония прошла в Каса Росада в центре Буэнос-Айреса — официальной резиденции президента Аргентины, перед которой собрались сотни сторонников главы государства.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.