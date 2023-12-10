Зеленский в Аргентине пообщался с премьером Венгрии Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское агентство УНИАН.
По информации УНИАН, два политика поговорили на инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея.
До этого Зеленский сообщил, что он встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.
10 декабря избранный президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность главы государства.
Торжественная церемония прошла в Каса Росада в центре Буэнос-Айреса — официальной резиденции президента Аргентины, перед которой собрались сотни сторонников главы государства.
Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.